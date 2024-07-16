Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки израильскими ВВС атакованы около 40 целей. Видео

Силы ЦАХАЛа продолжают боевые действия в районе Рафиаха и центре сектора Газы. За последние сутки израильские ВВС атаковали около 40 целей в секторе.

Силы 162-й дивизии действуют в районе Рафиаха. ВВС ЦАХАЛа уничтожали боевиков в этом районе и объекты инфраструктуры террористических группировок.

Бойцы 3-й бригады "Александрони" действовали в центре сектора Газы.