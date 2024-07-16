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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки израильскими ВВС атакованы около 40 целей. Видео

время публикации: 16 июля 2024 г., 09:20 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 09:28
Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки израильскими ВВС атакованы около 40 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа продолжают боевые действия в районе Рафиаха и центре сектора Газы. За последние сутки израильские ВВС атаковали около 40 целей в секторе.

Силы 162-й дивизии действуют в районе Рафиаха. ВВС ЦАХАЛа уничтожали боевиков в этом районе и объекты инфраструктуры террористических группировок.

Бойцы 3-й бригады "Александрони" действовали в центре сектора Газы.

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