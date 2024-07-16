ЦАХАЛ сообщил об ударе по ракетчикам, обстрелявшим ночью Кирьят-Шмону. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что 16 июля в районе Аль-Мансури на юге Ливана израильские ВВС атаковали двух террористов "Хизбаллы", которые покидали место запуска ракет после ночного обстрела Кирьят-Шмоны. Судя по видео, террористы были уничтожены.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Кфар-Кила, Дир-Мимас, Айта аш-Шааб, на юге Ливана.