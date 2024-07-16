Кац отклонил просьбу министра иностранных дел Норвегии посетить Израиль

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отклонил запрос министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде на организацию официального визита в Израиль.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", отклонению предшествовало игнорирование попыток согласования визита на уровне аппарата МИДа и отказ Каца от общения с Эйде на полях саммита NATO в Вашингтоне.

Напомним, что Израиль отозвал посла из Осло для консультаций после того, как Норвегия объявила о признании государства Палестина, отказалась осудить резню ХАМАСа и присоединилась к иску против Израиля с обвинениями в геноциде.