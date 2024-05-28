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Испания официально признала государство Палестина

время публикации: 28 мая 2024 г., 14:30 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 14:30
Испания официально признала государство Палестина
AP Photo/Bernat Armangue

Правительство Испании официально одобрило решение о признании государства Палестина. "Это шаг – не только восстановление исторической справедливости, но и необходимое условие достижения мира", – заявил премьер-министр Педро Санчес.

Он подчеркнул, что решение не направлено против Израиля: "Единственный путь к достижению длительного мира лежит через создание палестинского государства, которое будет сосуществовать с Израилем в мире и безопасности", – заявил он.

28 мая вступает в силу признание государства Палестина еще двумя государствами – Норвегией и Ирландией. Ирландское министерство иностранных дел сообщило, что представительство в Рамалле получит статус посольства Ирландии в Палестине. Предполагается, что примеру Ирландии, Норвегии и Испании последуют Словения и Мальта.

Отметим, что Швеция признала палестинское государство в 2014 году, а Исландия – в 2011. Государства Восточной Европы, такие как Польша, Румыния, Венгрия, Болгария, Чехия и Словакия сделали это еще в 1988 году, когда они были частью коммунистического блока. Никакого реального влияния на ситуацию этот декларативный жест не оказал.

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