Координатор действий правительства на территориях объявил об уходе в отставку

Координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан объявил о решении уйти в отставку после четырех с половиной лет в должности.

Как сообщает военный обозреватель портала Walla Амир Бухбут, Алиан уже несколько месяцев назад сообщил министру обороны Исраэлю Кацу и начальнику генерального штаба ЦАХАЛа Эялю Замиру о своем решении. Однако до сих пор, не найден преемник. В настоящий момент в ЦАХАЛе идет процесс назначения высших офицеров генштаба, и как пишет Бухбут, необходимость назначить преемника Алиана прерывает процесс формирования нового генеральского корпуса.

Накануне сообщалось о новых назначениях, утвержденных министром обороны Исраэлем Кацем. Новым командующим Северным округом станет генерал-майор Рафи Мило, ранее занимавший должность командующего Службой тыла. Он сменит в Северном округе генерал-майора Ори Гордина, который уже несколько месяцев назад объявил о намерении покинуть должность. Гордин считается одним из главных кандидатов на должность заместителя начальника генерального штаба ЦАХАЛа.