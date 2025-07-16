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Израиль

Террористы выпустили противотанковую ракету по танку и были уничтожены. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 июля 2025 г., 11:03 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 11:03
Террористы выпустили противотанковую ракету по танку и были уничтожены. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа под командованием штаба Южного военного округа продолжают действовать против террористических организаций по всему сектору Газы.

На севере сектора действуют бойцы 162-й дивизии. В Джабалии террористы выпустили противотанковую ракету по танку – среди израильских бойцов потерь нет. В течение нескольких минут после этой атаки террористы были уничтожены.

Бойцы 646-й бригады уничтожили пусковую установку, из которой были обстреляны населенные пункты Отеф Аза ранее на этой неделе, были также ликвидированы несколько террористов, закладывавших взрывные устройства против израильских войск.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 120 целям в террористической инфраструктуре по всему сектору Газы, в числе этих целей были группы боевиков, военные здания, склады оружия, подземная инфраструктура и другое.

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