17-18 июля шоссе Аялон перекроют в районе Герцлии для инфраструктурных работ

Израильская железнодорожная компания и компания "Нетивей Аялон" предупреждают, что шоссе Аялон (трасса 20) будет блокировано для движения транспорта в районе развязки Шиват а-Кохавим.

Движение будет перекрыто в 23:00 в четверг, 17 июля, и возобновится в 17:00 в пятницу, 18 июля.

На время перекрытия шоссе транспортные средства, едущие в южном направлении, будут вынуждены делать объезд по Приморскому шоссе (трасса 2), а едущие в северном направлении – объезд по трассе 541.

Перекрытие шоссе связано с работами по расширению железнодорожной станции Герцлии. В связи с этим станции Герцлия и Тель-Авив-Университет будут закрыты. Поезда с юга будут заканчивать движение на станции Тель-Авив-Савидор-Мерказ, а поезда с севера – на станции Бейт-Йегошуа. Между этими станциями будут курсировать бесплатные шаттлы.