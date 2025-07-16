Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 16 июля, температура немного повысится и будет выше среднесезонной во внутренних и горных районах. Солнечно.

В Иерусалиме – 21-33 градусов, в Тель-Авиве – 22-31, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 30-36, в Беэр-Шеве – 23-36, в Мицпе-Рамоне – 23-35, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-32, в Ариэле – 21-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-35, на Голанских высотах – 19-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 50-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 20 км/ч).

В четверг – повышение температуры. В пятницу – без существенных изменений. В субботу жара немного спадет.