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Израиль

Бен-Гвир объявил о решении голосовать за законопроект оппозиции

Коалиция
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 16 июля 2025 г., 14:01 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 14:01
Бен-Гвир объявил о решении голосовать за законопроект оппозиции
Yonatan Sindel/Flash90

Партия "Оцма Иегудит" приняла решение поддержать законопроект депутата Кнессета Юлии Малиновской (НДИ).

Законопроект предусматривает запрет на поставку жизнеобеспечивающих услуг "враждебным структурам и образованиям".

Речь идет о законопроекте, направленном на ограничение поставок топлива и иных предметов первой необходимости в сектор Газы.

В партии "Оцма Иегудит" заявили, что на фоне "бешеного стремления премьер-министра заключить капитулянтскую сделку с ХАМАСом, мы голосуем по данному законопроекту в соответствии с нашей идеологией".

Речь идет о первом случае с момента возвращения "Оцма Иегудит" в коалицию, когда эта партия голосует за законопроект оппозиции.

Израиль
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