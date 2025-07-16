Бен-Гвир объявил о решении голосовать за законопроект оппозиции
время публикации: 16 июля 2025 г., 14:01 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 14:01
Партия "Оцма Иегудит" приняла решение поддержать законопроект депутата Кнессета Юлии Малиновской (НДИ).
Законопроект предусматривает запрет на поставку жизнеобеспечивающих услуг "враждебным структурам и образованиям".
Речь идет о законопроекте, направленном на ограничение поставок топлива и иных предметов первой необходимости в сектор Газы.
В партии "Оцма Иегудит" заявили, что на фоне "бешеного стремления премьер-министра заключить капитулянтскую сделку с ХАМАСом, мы голосуем по данному законопроекту в соответствии с нашей идеологией".
Речь идет о первом случае с момента возвращения "Оцма Иегудит" в коалицию, когда эта партия голосует за законопроект оппозиции.