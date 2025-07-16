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Израиль

ЦАХАЛ: десятки человек попытались прорваться из Сирии в Израиль

Сирия
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 июля 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 13:57
ЦАХАЛ: десятки человек попытались прорваться из Сирии в Израиль
AP Photo/Leo Correa

Десятки "подозрительных лиц" попытались прорваться на территорию Государства Израиль из Сирии в районе Хадар. Военнослужащие ЦАХАЛа совместно с бойцами пограничной полиции МАГАВ действуют для предотвращения проникновения в страну и разгона скопления людей.

Параллельно с этим несколько израильских граждан пересекли границу в районе Мадждаль-Шамса, проникнув на территорию Сирии. Военнослужащие ЦАХАЛа занимаются безопасным возвращением пересекших границу израильтян в Израиль.

В ЦАХАЛе подчеркивают: нарушение границы это серьезное уголовное преступление, подвергающее опасности граждан и военнослужащих.

Израиль
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