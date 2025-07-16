Две серьезные аварии в Тель-Авиве: пострадали двое мужчин

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан в 14:44 поступило сообщение о наезде автомобиля на мужчину, ехавшего на электросамокате на улице Кеддем в Тель-Авиве. Мужчина в возрасте 56 лет получил травмы конечностей, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Вольфсон".

Через несколько минут, в 14:52, поступило сообщение о пешеходе, которого сбил грузовик на бульваре Роках в Тель-Авиве. Мужчина в возрасте около 50 лет получил тяжелую травму головы, он был эвакуирован в больницу в тяжелом состоянии, подключенным к аппарату ИВЛ.