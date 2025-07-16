Подростки выдавали себя в чате за проститутку, затем шантажировали клиентов – и были арестованы

Сотрудники полиции Яффо совместно с киберотделом полиции Тель-Авивского округа арестовали двоих молодых людей, один из которых несовершеннолетний, по подозрению в сексуализированном шантаже при помощи социальной сети Telegram.

По данным расследования, подозреваемые открыли Telegram-канал, в котором выдавали себя за девушку, оказывающую сексуальные услуги. Они переписывались с потенциальными клиентами, попутно выясняя их личные данные. После этого они угрожали клиентам отправить переписку их близким, если те не передадут им код для снятия денег со своих счетов.

После завершения расследования и перевода следствия в открытую фазу подозреваемые, 17-летний житель Холона и 18-летний житель Бат-Яма – были арестованы. Суд продлил срок содержания под стражей совершеннолетнего подозреваемого до 18 июля, его младший сообщник отправлен под домашний арест.