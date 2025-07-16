ДТП на 4-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист

В ночь на 16 июля на 4-й трассе около перекрестка Пардесия столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 25 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, его состояние тяжелое и нестабильное, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.