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Израиль

ДТП на 4-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист

Мада
ДТП
время публикации: 16 июля 2025 г., 02:22 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 05:27
ДТП на 4-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

В ночь на 16 июля на 4-й трассе около перекрестка Пардесия столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 25 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, его состояние тяжелое и нестабильное, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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