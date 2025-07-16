ДТП в Хайфе: десять пострадавших, двое в тяжелом состоянии

В ночь на 16 июля в Хайфе на бульваре А-Ционут столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали десять человек, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Четырех пострадавших доставили в больницу РАМБАМ – двое мужчин в тяжелом состоянии, две женщины в состоянии средней тяжести. Четырех пострадавших доставили в больницу "Бней-Цион" и еще двух в больницу "Кармель" – их состояние от легкого до средней тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.