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Израиль

ДТП в Хайфе: десять пострадавших, двое в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Хайфа
время публикации: 16 июля 2025 г., 02:15 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 05:22
ДТП в Хайфе: десять пострадавших, двое в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 16 июля в Хайфе на бульваре А-Ционут столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали десять человек, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Четырех пострадавших доставили в больницу РАМБАМ – двое мужчин в тяжелом состоянии, две женщины в состоянии средней тяжести. Четырех пострадавших доставили в больницу "Бней-Цион" и еще двух в больницу "Кармель" – их состояние от легкого до средней тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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