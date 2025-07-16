Юрсоветница правительства не явится на слушание перед увольнением: "Оно незаконно"

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара отправила письмо членам комиссии министров по ее отстранению и сообщила, что не намерена являться на слушание перед увольнением, назначенное на четверг, 17 июля.

"Дополнительное приглашение на дополнительное слушание не превратит этот незаконный процесс в законный, – подчеркнула она в своем письме. – Ситуация, в которой правительство позволяет себе прекратить полномочия юридического советника правительства без какого-либо контроля и проверок, из сторонних – или, не дай Бог – коррупционных побуждений, нанесет тяжелый удар власти закона".