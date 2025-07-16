x
16 июля 2025
|
последняя новость: 16:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июля 2025
|
16 июля 2025
|
последняя новость: 16:19
16 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Юрсоветница правительства не явится на слушание перед увольнением: "Оно незаконно"

Юрсоветник правительства
время публикации: 16 июля 2025 г., 16:19 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 16:19

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара отправила письмо членам комиссии министров по ее отстранению и сообщила, что не намерена являться на слушание перед увольнением, назначенное на четверг, 17 июля.

"Дополнительное приглашение на дополнительное слушание не превратит этот незаконный процесс в законный, – подчеркнула она в своем письме. – Ситуация, в которой правительство позволяет себе прекратить полномочия юридического советника правительства без какого-либо контроля и проверок, из сторонних – или, не дай Бог – коррупционных побуждений, нанесет тяжелый удар власти закона".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook