Саар о погромах в Сирии: "Чего ждет международное сообщество?"

Министр иностранных дел Гидеон Саар выступил сегодня с резкой критикой происходящего в Сирии: "Что мы на самом деле видим здесь? Мы видим явление, которое повторяется снова и снова – преследование меньшинств, доходящее до убийств и погромов в Сирии. Иногда это делает сам режим, иногда – джихадистские милиции, являющиеся его опорой, а чаще всего – и те, и другие вместе. В конце концов, давайте посмотрим, что произошло всего за полгода: сначала – массовые убийства алавитов на северо-западе Сирии. Тогда меня особенно позабавило заявление сирийского режима о создании "независимой следственной комиссии". Кстати, возможно, вы слышали, а я – нет, каковы были ее выводы до сих пор.

Мы видим, что насилие применяется против всех меньшинств в Сирии. Курды на севере страны постоянно сталкиваются с проявлениями вражды. Вчера была подожжена древняя церковь вооруженными людьми на севере провинции Эс-Сувейда. Напомню, что всего неделю назад был тяжелый теракт в другой церкви, совершенный ИГИЛ – также в Сирии.

И, конечно, мы видим это в особенно резкой форме в последние двое суток – против друзской общины. Подобная волна уже была два с половиной месяца назад в районе Дамаска, и тогда она прекратилась после наших действий – как дипломатических, так и военных.

Но то, что происходит сейчас в Сувейде – вы все видели тяжелые кадры убийств граждан, их унижений. Я задаю вопрос: что еще должно произойти, чтобы международное сообщество подняло голос? Чего еще ждут?"

Саар также подчеркнул интересы Израиля в сирийском контексте: "Наши интересы в Сирии известны, ограничены и ясны. Прежде всего – сохранить статус-кво на юге Сирии, вблизи нашей границы, и не допустить появления угроз для Израиля в этом районе. Второе – предотвратить ущерб друзской общине, с которой у нас, с друзскими гражданами Израиля, есть крепкая и прочная связь."

Саар напомнил: "Это не режим, избранный демократическим путем. Потому что иногда, когда я нахожусь на дипломатических встречах, со мной говорят о "транзите власти" – но это режим, который захватил власть силой, придя из Идлиба в район Дамаска, воспользовавшись определенными обстоятельствами, и взял силой власть в свои руки. Конституция, которую он продвигает, недемократична и была отвергнута широкими слоями населения."

Министр завершил словами: "Как уже сказал, мы не входим во все эти детали, но я только определил интересы, и с нашей точки зрения – любое их нарушение не может остаться без ответа. Я убежден – даже если временно это выглядит иначе – что если режим в Дамаске не одумается, он в конечном счете отдалится от всех целей, которые сам перед собой поставил – прежде всего, от управления страной и экономического процветания. Поэтому будет разумно, если в Дамаске опомнятся и порядок будет восстановлен."

Пресс-служба министра Саара