"Кан-11": сократились разногласия между Израилем и ХАМАС на переговорах в Дохе
время публикации: 16 июля 2025 г., 00:52 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 00:52
Источник, осведомленный о ходе переговоров в Дохе, рассказал "Кан-11" о прогрессе в сближении позиций Израиля и ХАМАСа.
Как сообщил источник, переговорщики в настоящее время корректируют военные карты, показывающие дислокацию войск ЦАХАЛа в период перемирия. Изменения должны учесть недавние компромиссы Израиля относительно военного присутствия в зоне коридора Мораг.
15 июля израильская делегация, которую возглавлял координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан, вернулась из Каира, где проходили переговоры о прекращении огня в Газе и возвращении заложников. Согласно сообщениям в СМИ, главной темой обсуждения в Каире стал пункт о гуманитарной помощи сектора Газы.
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