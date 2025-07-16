"Кан-11": сократились разногласия между Израилем и ХАМАС на переговорах в Дохе

Источник, осведомленный о ходе переговоров в Дохе, рассказал "Кан-11" о прогрессе в сближении позиций Израиля и ХАМАСа.

Как сообщил источник, переговорщики в настоящее время корректируют военные карты, показывающие дислокацию войск ЦАХАЛа в период перемирия. Изменения должны учесть недавние компромиссы Израиля относительно военного присутствия в зоне коридора Мораг.

15 июля израильская делегация, которую возглавлял координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан, вернулась из Каира, где проходили переговоры о прекращении огня в Газе и возвращении заложников. Согласно сообщениям в СМИ, главной темой обсуждения в Каире стал пункт о гуманитарной помощи сектора Газы.