ЦАХАЛ "разрезал" Хан-Юнис, создан коридор "Маген Оз"

Силы 36-й дивизии ЦАХАЛа завершили операцию по созданию коридора "Маген Оз" в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Фактически речь идет о разделении западного Хан-Юниса, где находятся лагеря беженцев, и восточного.

Протяженность коридора "Маген Оз" около 15 км. ЦАХАЛ заявляет, что он "является ключевым элементом в оказании давления на ХАМАС и в разгроме хамасовской "Бригады Хан-Юниса"".

В операции, которая длилась несколько недель, были задействованы силы бригады "Голани" и 188-й бригады "Барак", которые двигались навстречу друг другу.

В ходе операции были ликвидированы десятки террористов, обнаружена и уничтожена террористическая инфраструктура, включая тайники с оружием и подземные туннели.

Таким образом, в настоящее время юг сектора Газы разделен на три части: созданный ранее коридор "Мораг" отделяет Рафиах от Хан-Юниса, который теперь разделен надвое. Это позволяет более эффективно бороться с вооруженными группировками в южной части Газы и обеспечивать деятельность гуманитарных зон.

В ходе операции в Хан-Юнисе за последние три недели бригада "Голани" и 188-я бригада "Барак" понесли потери. Погибли: лейтенант Матан Шай Яшиновски, командир взвода 605-го инженерного батальона 188-й бригады, старший сержант Ронель Бен-Моше, боец 605-го инженерного батальона 188-й бригады, старший сержант Нив Радиа, боец 605-го инженерного батальона 188-й бригады, сержант Ронен Шапиро, боец 605-го инженерного батальона 188-й бригады, сержант Шахар Маноав, боец 605-го инженерного батальона 188-й бригады, сержант Мааян Барух Перлштейн, боец 605-го инженерного батальона 188-й бригады, старший сержант Алон Давидов, военный медик 605-го инженерного батальона 188-й бригады "Барак", капитан Рэи Биран, командир группы 631-го разведывательного батальона "Сайерет Голани", сержант Асаф Замир, танкист 53-го батальона 188-й бригады, и старший сержант резерва Абраам Азулай, водитель бульдозера в инженерном подразделении командования Южного военного округа.

Идет 649-й день войны "Железные мечи", начатой 7 октября 2023 года после нападения ХАМАСа на Израиль. В настоящее время ЦАХАЛ контролирует большую часть Газы.