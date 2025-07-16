Обстрел из Йемена: сигналы тревоги на юге Израиля

В 20:43 система раннего предупреждения о ракетном обстреле была активирована в районе гостиниц Мертвого моря, Кфар а-Нокдим, Неот а-Кикар, Неве Зохар, Эйн Бокек, Эйн Тамар.

Ракета, запущенная из Йемена, перехвачена системой ПРО "Хец".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" не получала сообщений о раненых или получивших травмы по дороге в бомбоубежище.

Предыдущие попытки ракетного обстрела Израиля из Йемена с активизацией системы "Цева адом" были зафиксированы 10, 7, 6 и 1 июля.

23 июня йеменские хуситы участвовали совместно с иранцами в ракетном обстреле территории Израиля. Были в июне также несколько неудачных для хуситов попыток ракетных обстрелов израильской территории из Йемена (ракеты не долетали до израильской территории и падали в Саудовской Аравии или Иордании).

13 июня, в первый день 12-дневной войны Израиля против Ирана, йеменские хуситы выпустили баллистическую ракету, которая упала в арабской деревне Саир, недалеко от Хеврона, пострадали трое детей.

До войны с Ираном обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 10, 5, 3, 2 и 1 июня, 24, 23 мая, 22 (дважды), 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года хуситы 15 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами (учтены только случаи, когда ракеты долетали или почти до Израиля, и активировалась тревога "Цева адом"). Это рекордный месячный показатель.