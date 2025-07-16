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Ближний Восток

CENTCOM: армия Йемена перехватила крупнейшую партию оружия из Ирана для хуситов

США
Иран
Йемен
Хуситы
время публикации: 16 июля 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 19:28
CENTCOM: армия Йемена перехватила крупнейшую партию оружия из Ирана для хуситов
блог CENTCOM

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о том, что армия Йемена перехватила груз оружия из Ирана, предназначавшийся для террористической организации "Анасар Аллах".

В блоге CENTCOM в соцсети Х говорится, что это крупнейшая партия оружия, перехваченная Йеменскими национальными силами сопротивления (NRF) под командованием генерала Тарека Салеха.

"Силы NRF перехватили и конфисковали более 750 тонн боеприпасов и военного оборудования, включая сотни современных крылатых, противокорабельных и зенитных ракет, боеголовок и головок самонаведения, а также сотни двигателей для беспилотников, средства ПВО, радиолокационные системы и средства связи", – говорится в сообщении.

Йеменские военные передали американским партнерам, что ко многим приборам прилагались инструкции на фарси, а многие из военных систем были произведены компанией, связанной с министерством обороны Ирана, в отношении которой действуют санкции США.

Ближний Восток
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