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Израиль

Житель Рахата доставлен в больницу "Сорока" с ножевым ранением

Мада
Криминал в арабском секторе
время публикации: 16 июля 2025 г., 23:47 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 23:47
Житель Рахата доставлен в больницу "Сорока" с ножевым ранением
Flash90. Фото: Я.Науми

В Рахате в результате криминального инцидента был тяжело ранен мужчина примерно 35 лет. Раненого доставили в пункт неотложной помощи.

Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" после оказания раненому первой помощи доставили его в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

По оценке врачей, состояние раненого тяжелое.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента, в котором был ранен мужчина.

Израиль
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