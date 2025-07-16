Житель Рахата доставлен в больницу "Сорока" с ножевым ранением

В Рахате в результате криминального инцидента был тяжело ранен мужчина примерно 35 лет. Раненого доставили в пункт неотложной помощи.

Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" после оказания раненому первой помощи доставили его в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

По оценке врачей, состояние раненого тяжелое.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента, в котором был ранен мужчина.