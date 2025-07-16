Житель Рахата доставлен в больницу "Сорока" с ножевым ранением
время публикации: 16 июля 2025 г., 23:47 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 23:47
В Рахате в результате криминального инцидента был тяжело ранен мужчина примерно 35 лет. Раненого доставили в пункт неотложной помощи.
Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" после оказания раненому первой помощи доставили его в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
По оценке врачей, состояние раненого тяжелое.
Полиция начала расследование обстоятельств инцидента, в котором был ранен мужчина.
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