Допрос Нетаниягу в суде прерван из-за срочного разговора с военным секретарем Гофманом

В окружном суде Тель-Авива возобновился судебный процесс по делам 1000, 2000 и 4000.

В настоящий момент, премьер-министра Биньямина Нетаниягу допрашивают представители прокуратуры. 16 июля в зале заседаний находится спикер Кнессета Амир Охана.

Вскоре после начала заседания премьер-министр попросил прервать допрос: "Я должен немедленно выйти. Приехал мой военный секретарь, и я должен поговорить с ним. Он приехал без моего ведома, и я должен немедленно выйти". Вместе с Нетаниягу из зала вышел и спикер Кнессета.

Беседа Нетаниягу с военным секретарем Романом Гофманом продолжалась полчаса. После этого допрос Нетаниягу возобновился.