Допрос Нетаниягу в суде прерван из-за срочного разговора с военным секретарем Гофманом
время публикации: 16 июля 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 10:42
В окружном суде Тель-Авива возобновился судебный процесс по делам 1000, 2000 и 4000.
В настоящий момент, премьер-министра Биньямина Нетаниягу допрашивают представители прокуратуры. 16 июля в зале заседаний находится спикер Кнессета Амир Охана.
Вскоре после начала заседания премьер-министр попросил прервать допрос: "Я должен немедленно выйти. Приехал мой военный секретарь, и я должен поговорить с ним. Он приехал без моего ведома, и я должен немедленно выйти". Вместе с Нетаниягу из зала вышел и спикер Кнессета.
Беседа Нетаниягу с военным секретарем Романом Гофманом продолжалась полчаса. После этого допрос Нетаниягу возобновился.
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