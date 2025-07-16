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Израиль

Допрос Нетаниягу в суде прерван из-за срочного разговора с военным секретарем Гофманом

Суд
Война "Железные мечи"
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 16 июля 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 10:42
Допрос Нетаниягу в суде прерван из-за срочного разговора с военным секретарем
Moti Milrod/POOL

В окружном суде Тель-Авива возобновился судебный процесс по делам 1000, 2000 и 4000.

В настоящий момент, премьер-министра Биньямина Нетаниягу допрашивают представители прокуратуры. 16 июля в зале заседаний находится спикер Кнессета Амир Охана.

Вскоре после начала заседания премьер-министр попросил прервать допрос: "Я должен немедленно выйти. Приехал мой военный секретарь, и я должен поговорить с ним. Он приехал без моего ведома, и я должен немедленно выйти". Вместе с Нетаниягу из зала вышел и спикер Кнессета.

Беседа Нетаниягу с военным секретарем Романом Гофманом продолжалась полчаса. После этого допрос Нетаниягу возобновился.

Израиль
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