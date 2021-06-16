ВВС ЦАХАЛа атаковали военные комплексы ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор". Видео

В ночь на среду, 16 июня, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористов на территории сектора Газы. Операция военно-воздушных сил началась около 01:00.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что израильские ВВС в ответ на "огненный террор" атаковали около города Газа и в районе Хан-Юниса военные комплексы ХАМАСа, которые были лагерями и местами сборов боевиков.

Это были первые удары ЦАХАЛа по целям в Газе после объявления о прекращении огня 21 мая 2021 года, когда завершилась антитеррористическая операция "Страж стен".

ЦАХАЛ возлагает ответственность на ХАМАС за любые враждебные действия против Израиля, отмечается в сообщении армейской пресс-службы.

Опубликована видеозапись нанесения удара по объекту ХАМАСа.

Запуски "огненных шаров" из Газы 15 июня стали причиной 26 пожаров на территории Израиля.

Отметим, что 15 июня стало днем первых испытаний для нового правительства Израиля. В этот день, несмотря на угрозы ХАМАСа и других террористических организаций, в Иерусалиме был проведен Марш с флагами. И кабинет безопасности принял решение о жестком ответе на запуски "огненных шаров" из Газы.