Иерусалим:
15 - 25°
Тель-Авив:
20 - 26°
Эйлат:
24 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле16 июня 2021 г., 02:02

ВВС ЦАХАЛа атаковали военные комплексы ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор". Видео

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа атаковали военные комплексы ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор". Видео

В ночь на среду, 16 июня, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористов на территории сектора Газы. Операция военно-воздушных сил началась около 01:00.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что израильские ВВС в ответ на "огненный террор" атаковали около города Газа и в районе Хан-Юниса военные комплексы ХАМАСа, которые были лагерями и местами сборов боевиков.

Это были первые удары ЦАХАЛа по целям в Газе после объявления о прекращении огня 21 мая 2021 года, когда завершилась антитеррористическая операция "Страж стен".


ЦАХАЛ возлагает ответственность на ХАМАС за любые враждебные действия против Израиля, отмечается в сообщении армейской пресс-службы.

Опубликована видеозапись нанесения удара по объекту ХАМАСа.

Запуски "огненных шаров" из Газы 15 июня стали причиной 26 пожаров на территории Израиля.

Отметим, что 15 июня стало днем первых испытаний для нового правительства Израиля. В этот день, несмотря на угрозы ХАМАСа и других террористических организаций, в Иерусалиме был проведен Марш с флагами. И кабинет безопасности принял решение о жестком ответе на запуски "огненных шаров" из Газы.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 июня 2021
Палестинские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам террористов в секторе Газы
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06:30 Прогноз погоды на 16 июня: небольшое понижение температуры, переменная облачность
06:20 На юге Израиля произошло слабое землетрясение
02:02 ВВС ЦАХАЛа атаковали военные комплексы ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор". Видео
00:49 ЦАХАЛ отказывается от практики "сканирования домов" палестинцев в Иудее и Самарии
23:43 В Шфарме из огнестрельного оружия тяжело ранен житель Нацерета
22:24 Суд отклонил иск Нира Хефеца к экс-министру юстиции Амиру Охане
22:07 БАГАЦ вступился за товарищество, занимавшееся христианским миссионерством
21:04 Недалеко от Йодфата в результате ДТП погиб мужчина
20:50 33 жителя арабских кварталов Иерусалима после столкновений с полицией обратились за медицинской помощью
20:20 Минздрав пожалуется в полицию на мужчину, ставшего причиной заражения школьников COVID-19
Загрузка...