Шакед: в ближайшие дни будет разрешена репатриация "субботникам"

Министр внутренних дел Айелет Шакед объявила, что "в ближайшие дни" будет принято окончательное решение о разрешении репатриироваться в Израиль оставшимся в России членам общины субботников.

Согласно заявлению Шакед, которое распространила пресс-служба министра, это решение поддерживается главным раввинатом.

По словам министра, субботников расселят в Ноф а-Галиль, о чем уже существует договоренность с мэром города.

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Напомним, "субботники" или "высочане" (жители поселка Высокий в Воронежской области) начали приезжать в Израиль по Закону о возвращении в середине 90-х годов, однако в 2004 году главный сефардский раввин Израиля Шломо Амар постановил, что, поскольку община высочан не может предоставить доказательств того, что ее предки прошли гиюр, то они не могут считаться галахическими евреями. В результате в Израиле было принято ограничение, согласно которому, высочане и другие субботники могут репатриироваться только после прохождения гиюра.

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Всего в Израиле в настоящий момент проживают 700-800 высочан. После решения прекратить репатриацию не прошедших гиюр высочан в поселке Высокий осталось около 700 человек.

В последние годы в положении высочан произошли некоторые сдвиги. Главный раввин Израиля Давид Лау создал в раввинате комиссию по индивидуальным проверкам еврейства высочан. Эти проверки проводит главный "барар" раввината. Именно на основании такой проверки один из членов общины получил недавно "справку о еврействе" и разрешение жениться. Однако, в отличие от раввината, МВД до сих пор не шло навстречу общине и не давало разрешение на репатриацию оставшихся в Высоком жителей.

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Когда началось вторжение Россию в Украину (24.02.2022), местные высочане и представители общины в России вновь стали просить пересмотреть решение о репатриации евреев-высочан. В общине говорят, что жители Высокого полностью ассоциируют себя с Израилем и что молодежь, которой в поселке много, хочет служить в ЦАХАЛе и воевать за Израиль, а не за Россию.

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В СМИ тема репатриации субботников была вновь поднята после того, как 29 апреля 2022 года на въезде в Ариэль был убит террористами 23-летний Вячеслав (Влади) Голев. Семья Влади репатриировалась в Израиль из поселка Высокий в 2004 году, одной из последних. Вячеслав окончил йешиву, в 2017 году был призван в ЦАХАЛ и служил в роте "Негев" – одном из подразделений для ультраортодоксов, желающих проходить воинскую службу в боевых частях. Голев погиб, закрывая телом от пуль террористов Викторию, свою невесту.