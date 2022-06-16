В знак протеста против насилия: в системе здравоохранения Израиля проводится забастовка

Утром в четверг, 16 июня, начинается забастовка в системе здравоохранения Израиля, объявленная в знак протеста против насилия в отношении медицинских работников.

Первоначально сообщалось, что бастовать будут почти все медицинские учреждения. Но, по уточненным данным, это не так.

Забастовка коснется всех больниц и поликлиник больничной кассы "Клалит". Медицинские учреждения во время забастовки будут работать по субботнему расписанию. Все плановые операции отменены. Бастовать также будут медицинские работники в учебных заведениях, центры матери и ребенка ("Типат Халав") и региональные бюро здравоохранения.

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Исключение составят гастрологические клиники, дневной стационар, онкологические клиники, ЭКО и пренатальные скрининговые УЗИ. Кроме того, в каждом округе останется по одной работающей поликлинике. Онлайн услуги и телефонные центры сестринской консультации продолжат работать в обычном режиме.

В больничной кассе "Меухедет" в четверг, 16 июня, состоится часовая забастовка солидарности между 12:00 и 13:00.

Больничные кассы "Леумит" и "Маккаби" работают в обычном режиме, однако в них возможна отмена отдельных очередей.

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Поводом для проведения забастовки стал инцидент в стенах поликлиники больничной кассы "Клалит" в Беэр-Яакове, где мужчина, пришедший на прием к семейному врачу, избил доктора. Пострадавшая женщина была госпитализирована в состоянии средней тяжести, у нее сломана рука и травмирована голова.

Профсоюз медицинских работников требует усиления мер по обеспечению безопасности сотрудников.

Отметим, что это вторая подобная забастовка за последний месяц.

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