БАГАЦ требует безотлагательно провести выборы главных раввинов Израиля

БАГАЦ вынес постановление о необходимости немедленно провести выборы главных раввинов. Речь идет об условном вердикте в рамках рассмотрения апелляции, требующей запретить нынешним главным раввинам, министру по делам религий и генеральному директору министерства по делам религий вмешиваться в этот процесс. Рассмотрение апелляции назначено на 2 июля.

Как сообщает в воскресенье, 16 июня, "Кипа", уже продленные ранее полномочия главных раввинов Израиля – сефардского и ашкеназского – истекают 1 июля текущего года. Выборы новых главных раввинов должны были состояться, самое позднее, 2 июня – эта дата уже прошла, но избрание главных раввинов так и не состоялось.

Адвокат Авиад Акоэн, подавший апелляцию против откладывания избрания главных раввинов, ранее обратился к юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре. Он выразил обеспокоенность по поводу намеренного затягивания выборов со стороны разных источников, стремящихся продвинуть полезных для них кандидатов.