Бен-Гвир: "Принявший решение о паузах в боевых действиях – идиот"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир подверг резкой критике решение о "гуманитарно-тактических паузах" в ходе военных действий в Рафиахе.

"Тот, кто принял решение о тактических паузах с целью ввоза гуманитарной помощи, особенно в дни, когда наши лучшие сыновья гибнут на полях боев, глупец и идиот. Этот человек не должен оставаться на своей должности", – заявил Бен-Гвир.

"Это решение не было вынесено на обсуждение военно-политического кабинета и противоречит его постановлениям", – добавил министр.

"Пришло время освободиться от безумной концепции, которая приводит только к новым жертвам и павшим", – резюмировал Бен-Гвир.

Утром 16 июня ЦАХАЛ объявил, что в рамках усилий по увеличению объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газы и после дополнительных соответствующих обсуждений с ООН и другими международными организациями, начиная 15 июня принято решение о введении тактических пауз в боевых действиях с 8 утра по 19:00 каждый день – "до дальнейшего уведомления" – вдоль дороги, ведущей от КПП "Керем Шалом" к дороге Салах ад-Дин, а затем на север. Данное заявление не означает, что ЦАХАЛ будет полностью прекращать боевые действия в секторе Газы в указанное время. Речь идет исключительно об участке, указанном в официальном сообщении ЦАХАЛа.

Поскольку многие СМИ неверно интерпретировали заявление ЦАХАЛа, то командованием еще раз было подчеркнуто: "ЦАХАЛ ясно дает понять, что прекращения боевых действий на юге сектора Газы нет, боевые действия в Рафиахе продолжаются. Также нет изменений во ввозе товаров в сектор Газы. Ось для доставки грузов будет открыта в течение дня по согласованию с международными организациями только для перевозки гуманитарной помощи".