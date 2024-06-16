БАГАЦ приостановил проверку ЦАХАЛа и ШАБАКа со стороны госконтролера

Высший суд справедливости (БАГАЦ) приостановил процедуры проверки действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общей службы безопасности (ШАБАК), следствием которых мог стать провал служб безопасности 7 октября 2023 года.

Судья Гила Канфи-Штайниц заявила: "Ввиду сложной ситуации в сфере безопасности, запланированный объем проверки, которая будет охватывать, среди прочего, комплекс поддержки боевых и основных оперативных вопросов, а также подготовку, необходимую для предоставления ответа в текущий момент – и при этом придавая значительный вес конфиденциальным мнениям силовикам, которые были переданы на мою проверку, приказываю приостановить процедуры проверки во всем, что касается ЦАХАЛа и ШАБАКа".

Ранее юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила в БАГАЦ экспертное заключение, в котором выразила сомнения по поводу полномочий государственного контролера Матаниягу Энгельмана заниматься проверкой действий армии и спецслужб в ходе Войны "Железных мечей". В своем письме в БАГАЦ Баарав-Миара указала, что правильным инструментом для такой проверки должна стать государственная следственная комиссия, и что на текущий момент проверка госконтролера может помешать ЦАХАЛу и ШАБАКу выполнять поставленные перед ними задачи.