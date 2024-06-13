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Израиль

Баарав-Миара против госконтролера: "Есть сомнения в его полномочиях заниматься проверкой ЦАХАЛа"

время публикации: 13 июня 2024 г., 21:53 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 21:53
Баарав-Миара против госконтролера: "Есть сомнения в его полномочиях заниматься проверкой ЦАХАЛа"
Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила в БАГАЦ экспертное заключение, в котором выразила сомнения по поводу полномочий государственного контролера Матаниягу Энгельмана заниматься проверкой действий Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) в ходе Войны "Железных мечей".

В своем письме в БАГАЦ Баарав-Миара указала, что правильным инструментом для такой проверки должна стать государственная следственная комиссия, и что на текущий момент проверка госконтролера может помешать ЦАХАЛу и ШАБАКу выполнять поставленные перед ними задачи.

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