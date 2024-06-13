Баарав-Миара против госконтролера: "Есть сомнения в его полномочиях заниматься проверкой ЦАХАЛа"

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила в БАГАЦ экспертное заключение, в котором выразила сомнения по поводу полномочий государственного контролера Матаниягу Энгельмана заниматься проверкой действий Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) в ходе Войны "Железных мечей".

В своем письме в БАГАЦ Баарав-Миара указала, что правильным инструментом для такой проверки должна стать государственная следственная комиссия, и что на текущий момент проверка госконтролера может помешать ЦАХАЛу и ШАБАКу выполнять поставленные перед ними задачи.