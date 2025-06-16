МАДА: в Гуш-Дане в результате ракетного обстрела из Ирана не менее 12 раненых

МАДА сообщает о не менее 12 раненых в Гуш-Дане (центр Израиля, Тель-Авивский округ) в результате ракетного обстрела из Ирана в ночь на 16 июня.

Двое раненых в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Сведения о пострадавших уточняются.

Пожарно-спасательная служба сообщает, что пожарные бригады работают на двух местах в центральном округе. В округе Дан восемь бригад работают над устранением последствий прямого попадания в два многоэтажных жилых здания и помогают спасать людей, застрявших в лифтах. Во втором случае людям помогают выбраться из-под завалов.