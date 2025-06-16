ЦАХАЛ опубликовал видеозапись ликвидации иранских ракетчиков
время публикации: 16 июня 2025 г., 07:53 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 07:58
ЦАХАЛ опубликовал видеозапись ликвидации иранских ракетчиков, приближавшихся к пусковой установке ракет класса "земля-воздух". Сообщается, что затем была уничтожена и сама пусковая установка.
Согласно сообщению ЦАХАЛа, показана нейтрализация иранских сил ПВО к югу от Тегерана.
Израильские ВВС продолжают действовать, чтобы добиться превосходства в воздухе по всему Ирану.