ЦАХАЛ опубликовал видеозапись ликвидации иранских ракетчиков, приближавшихся к пусковой установке ракет класса "земля-воздух". Сообщается, что затем была уничтожена и сама пусковая установка.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, показана нейтрализация иранских сил ПВО к югу от Тегерана.

Израильские ВВС продолжают действовать, чтобы добиться превосходства в воздухе по всему Ирану.