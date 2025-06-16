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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись ликвидации иранских ракетчиков

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
ВВС
ПВО
время публикации: 16 июня 2025 г., 07:53 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 07:58
ЦАХАЛ опубликовал видеозапись ликвидации иранских ракетчиков
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись ликвидации иранских ракетчиков, приближавшихся к пусковой установке ракет класса "земля-воздух". Сообщается, что затем была уничтожена и сама пусковая установка.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, показана нейтрализация иранских сил ПВО к югу от Тегерана.

Израильские ВВС продолжают действовать, чтобы добиться превосходства в воздухе по всему Ирану.

Израиль
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