Предварительные сообщения о взрыве в Кейсарии: пожарные службы едут к месту взрыва
время публикации: 16 июня 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 11:18
В оперативных чатах пожарно-спасательной службы сообщают о взрыве в Кейсарии. В настоящий момент выясняется, идет речь об атаке ударного беспилотника, или же о сбитом БПЛА.
Специалисты выехали на место взрыва.
Напомним, несколько месяцев назад ударный беспилотник из Йемена атаковал частный дом семейства Нетаниягу в Кейсарии, в результате чего был причинен ущерб.