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Израиль

Предварительные сообщения о взрыве в Кейсарии: пожарные службы едут к месту взрыва

время публикации: 16 июня 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 11:18
Предварительные сообщения о взрыве в Кейсарии: пожарные службы едут к месту взрыва
Flash90

В оперативных чатах пожарно-спасательной службы сообщают о взрыве в Кейсарии. В настоящий момент выясняется, идет речь об атаке ударного беспилотника, или же о сбитом БПЛА.

Специалисты выехали на место взрыва.

Напомним, несколько месяцев назад ударный беспилотник из Йемена атаковал частный дом семейства Нетаниягу в Кейсарии, в результате чего был причинен ущерб.

Израиль
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