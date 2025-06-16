Предварительные сообщения о взрыве в Кейсарии: пожарные службы едут к месту взрыва

В оперативных чатах пожарно-спасательной службы сообщают о взрыве в Кейсарии. В настоящий момент выясняется, идет речь об атаке ударного беспилотника, или же о сбитом БПЛА.

Специалисты выехали на место взрыва.

Напомним, несколько месяцев назад ударный беспилотник из Йемена атаковал частный дом семейства Нетаниягу в Кейсарии, в результате чего был причинен ущерб.