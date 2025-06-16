Задержан житель Иерусалима, выложивший в соцсети песню, прославляющие ракетные атаки из Ирана
время публикации: 16 июня 2025 г., 20:20 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 20:23
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании 20-летнего жителя одного из арабских кварталов Иерусалима после того, как он выложил в соцсети песню, прославляющую ракетные атаки на Израиль из Ирана. В этой песне среди прочего есть слова: "Выгоним евреев из Тель-Авива".
В сообщении пресс-службы подчеркивается, что полиция Иерусалимского округа решительно борется с подстрекательствами в интернет-пространстве.