Задержан житель Иерусалима, выложивший в соцсети песню, прославляющие ракетные атаки из Ирана

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании 20-летнего жителя одного из арабских кварталов Иерусалима после того, как он выложил в соцсети песню, прославляющую ракетные атаки на Израиль из Ирана. В этой песне среди прочего есть слова: "Выгоним евреев из Тель-Авива".

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что полиция Иерусалимского округа решительно борется с подстрекательствами в интернет-пространстве.