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Израиль

Задержан житель Иерусалима, выложивший в соцсети песню, прославляющие ракетные атаки из Ирана

Полиция
Иерусалим
Иран
время публикации: 16 июня 2025 г., 20:20 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 20:23
Задержан житель Иерусалима, выложивший в соцсети песню, прославляющие ракетные атаки из Ирана
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании 20-летнего жителя одного из арабских кварталов Иерусалима после того, как он выложил в соцсети песню, прославляющую ракетные атаки на Израиль из Ирана. В этой песне среди прочего есть слова: "Выгоним евреев из Тель-Авива".

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что полиция Иерусалимского округа решительно борется с подстрекательствами в интернет-пространстве.

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