4-й день войны с Ираном: ВВС ЦАХАЛа атакуют ядерные и военные объекты

Армия обороны Израиля 13-15 июня атаковала множество целей на территории Ирана – в основном, удары наносились по военным и ядерным объектам. В результате серии точечных ударов было ликвидировано высшее командование КСИР, иранской армии и разведки, также были убиты девять ученых-ядерщиков. Иран заявляет о более 200 убитых и примерно 1300 раненых на своей территории в первые дни войны.

Цель военной операции, получившей название "Народ как лев" (или "Восстающий лев"): нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.

Иран отвечает массированными ударами с применением БПЛА и баллистических ракет. Некоторые ракеты упали в жилых районах в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Тамре, Хайфе и других населенных пунктах. Не менее 16 погибших, сотни раненых.

Сводка 3-го дня войны по ссылке.

Идет четвертый день войны.

4-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

03:00

Добровольческая организация ЗАКА уведомила, что среди руин дома в Бат-Яме, частично обрушившегося прошлой ночью в результате ракетного обстрела из Ирана, найдено еще два тела погибших. Число жертв этого обстрела возросло до девяти.

02:00

Министерство здравоохранения Ирана заявило, что с начала атак Израиля (с ночи 13 июня) на иранской территории в результате ударов ЦАХАЛа погибли 224 человека, 1277 были госпитализированы. Представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур утверждает, что "более 90% жертв были мирными жителями".

Иранские источники: ВВС ЦАХАЛа вновь атакуют цели в Тегеране и окрестностях.

Примерно через два часа после того, как Управление тылом Израиля объявило жителям крупных населенных пунктов о необходимости оставаться вблизи убежищ, представитель Армии обороны Израиля заявил, что, хотя пуски ракет из Ирана пока не производились, инструкции остаются в силе.

Подземные толчки магнитудой 2,5 были зафиксированы в провинции Кум, расположенной в центральной части Ирана, в районе ядерного объекта в Фордо, сообщает Иранский сейсмологический центр. Соответствующая информация появилась на официальном сайте центра. Толчки, по данным с сайта, были зарегистрированы в 23:35 по местному времени 15 июня на глубине 10 километров под землей – то есть до того, как было заявлено, что израильские ВВС атаковали ядерный объект в Фордо.

Источники в Иране передают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали ядерный объект в Фордо – особо укрепленный объект в горах недалеко от Кума.

01:00

Поступают сообщения о взрывах на севере и на востоке Тегерана, а также в районе Кум. Израильские ВВС продолжают наносить удары по целям в Иране.

Иран объявил об активизации средств ПВО в районе ядерного объекта в Исфахане, а также в районах Кум и Парчин, в Мешхеде и на западе Тегерана.

00:00

Иранское агентство Mehr заявляет, что ПВО Ирана отразили атаку ЦАХАЛа "на военный округ в пригороде Тегерана".

Иранские оппозиционные каналы сообщают о взрывах в следующих населенных пунктах: Эсламшахр, Кум, Заранди, Малярд, Саккез, Санандадж, Пираншехр, Шахрияр, Тебриз, Бандар-Энзели и Карадж.

ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки ракет "земля-земля" в центре Ирана. В настоящее время атака продолжается, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

Поступило предуведомление Управления тылом о возможной скорой тревоге в связи с ракетной атакой из Ирана. Управление тылом отдало распоряжение жителям многих районов на севере и в центре страны находиться рядом с бомбоубежищами. При получении предуведомления необходимо зайти в бомбоубежища. Однако ракетной атаки из Ирана не последовало.