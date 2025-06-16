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Израиль

Десятки бомбоубежищ будут установлены в центре страны

время публикации: 16 июня 2025 г., 21:06 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 21:16
Десятки бомбоубежищ будут установлены в центре страны
David Cohen/Flash90

В соответствии с решением министерства обороны и Управления тылом, во вторник, 17 июня, начнется установка мобильных бомбоубежищ в населенных пунктах Гуш-Дана. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

В сообщении отмечалось, что бомбоубежища не будут устанавливаться рядом с транспортными магистралями. Приоритетными местами для их установки являются здания, в которых отсутствуют защитные комнаты или домовые защитные помещения, а также районы, в которых недостаточно бомбоубежищ.

Речь идет о бомбоубежищах типа "Арбель" с тяжелой дверью, обеспечивающих оптимальную защиту от ударной волны и осколков.

На втором этапе убежища будут установлены в округе Шфела и Крайот.

Этот проект оценивается в 50 миллионов шекелей.

Израиль
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