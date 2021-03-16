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NEWSru.co.il :: В Израиле16 марта 2021 г., 22:17

Мансур Аббас: "Я готов войти в любое правительство, в котором не будет Бен-Гвира"

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Председатель партии РААМ Мансур Аббас опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook на арабском языке заявление о своей позиции относительно формирования правящей коалиции.

В заявлении Аббас подчеркивает, что партия РААМ не относится ни к правому, ни к левому лагерю израильской политики, и готова войти в то правительство, которое предложит ей большую плату за поддержку. Единственным категорическим условием для присоединение РААМ к коалиции является отсутствие в ней Итамара Бен-Гвира (фракция "Оцма Йегудит" в блоке "Ционут Датит").

В качестве условия поддержки той или иной коалиции РААМ потребует письменных обещаний выполнения своих требований до того, как эта поддержка будет предоставлена.


"Партия МААН будет "предохранительным клапаном" для арабской общины при любом сформированном правительстве. Если это будет правое правительство, РААМ сможет отстаивать права и интересы общины, как это показал недавний опыт. Если это будет левое правительство, РААМ защитит общину от продвижения законодательства, противоречащего ее принципам и традициям, поскольку такое правительство неизбежно будет опираться на светских лидеров, таких как Ницан Горовиц, Айман Уде, Мейрав Михаэли и Авигдор Либерман", - говорится в заявлении Аббаса.

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