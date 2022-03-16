"Главное, чтобы отношения между Израилем и Украиной не стали одной из жертв войны". Комментарий посла Михаила Бродского

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский 16 марта на своей странице в Facebook опубликовал комментарий по поводу действий Израиля на фоне войны, которую Россия ведет против Украины.

Приводим текст этого комментария М.Бродского:

"На фоне трагедии в Украине звучит немало критики в адрес Израиля. Друзья из Израиля, Украины, Германии, Канады и других стран задают вполне справедливые вопросы. Чтобы ответить на каждый из них, нужно отложить эмоции в сторону, собрать достоверную информацию и найти максимально точную формулировку. Попробую сделать это здесь, в форме "вопрос-ответ".

1. Какова позиция Израиля в отношении войны в Украине?

Израиль осуждает российскую агрессию, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы (впервые) не только поддержали резолюцию ООН, осуждающую нападение на Украину, но и стали ее соавтором. Всем, кто говорит, что Израиль "сидит на заборе", советую сравнить позицию Израиля в 2014 году и сейчас. Израиль не является стороной конфликта, но четко определил на чьей стороне он находится.

2. Почему Израиль не поставляет оружие Украине и не присоединяется к санкциям против России?

Украина многократно обращалась к Израилю с просьбой стать посредником на переговорах с Россией. По просьбе президента Зеленского премьер-министр Беннет ведёт очень сложные переговоры с Украиной и Россией, координируя свои действия с США и странами Европы. Поставка оружия Украине свела бы на нет эти усилия и исключила бы возможность израильского посредничества.

Есть десятки стран, предоставляющих военную помощь Украине. И есть 2-3 страны, поддерживающие активные контакты и с Украиной, и с Россией. Израиль – одна из них.

И ещё одно обстоятельство: мы действуем в рамках очень жёстких ограничений, связанных с необходимостью поддерживать стратегический диалог и координировать действия возле наших границ с Россией. Речь идёт о защите жизни и безопасности израильских граждан. При всей симпатии к Украине, это наш главный приоритет. Любое давление на нас с чьей-либо стороны по этому вопросу – контрпродуктивно.

3. Какую помощь оказывает Израиль Украине?

Израиль был среди первых, кто оказал гуманитарную помощь Украине, и продолжает оказывать помощь в беспрецедентных размерах. Генераторы для больниц, опреснительные установки, палатки, одеяла, тонны лекарств и средств индивидуальной защиты для медперсонала. Вывоз в Израиль детей с онкологическими заболеваниями. Сотни израильских добровольцев – врачей и парамедиков, социальных работников и психологов, помогающих беженцам.

В ближайшие дни недалеко от Львова начнёт действовать израильский полевой госпиталь. Израиль станет первой страной (насколько мне известно), которая развернёт полевой госпиталь на украинской территории, по просьбе руководства Украины.

Надеюсь, что когда-нибудь, после войны (понимаю, что сейчас не до того), украинское руководство найдёт возможность сказать спасибо за эту помощь.

4. Репатрианты и беженцы

Пожалуй, самая сложная тема, вызывающая массу вопросов в последние дни. Часть критики, особенно в плане отношения к гражданам Украины в аэропорту, справедлива. Вопросы в отношении действий пограничной службы были и раньше. А сегодня любой случай некорректного отношения к людям, бегущим от войны – это прямой удар по имиджу Израиля.

Теперь факты: Израиль не отменял действие соглашения о безвизовом въезде для туристов. Просьба заполнить анкету и получить разрешение на вылет – временная мера, принятая сроком на две недели для того, чтобы упорядочить въезд беженцев, репатриантов, туристов и других категорий граждан Украины в Израиль. Отказ в праве на въезд будет даваться только тем, кто в прошлом нарушал визовый режим и находился в Израиле нелегально. Всем остальным будет разрешено въехать в Израиль.

Уверен, что мои ответы повлекут за собой дополнительные вопросы. Постараюсь ответить в меру понимания и владения информацией. Просьба ко всем комментирующим – воздержаться от слишком эмоционального выражения своей позиции.

Главное, на мой взгляд, чтобы несмотря ни на что добрые и близкие отношения между Израилем и Украиной не стали одной из жертв войны в Украине".