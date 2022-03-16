Беженцы из Украины получат медицинскую страховку и другую помощь

Граждане Украины, приехавшие в Израиль по приглашению в рамках новых правил, имеющие статус туриста, но фактически являющиеся беженцами, начнут получать помощь от министерства социального обеспечения, которое, по поручению главы правительства, берет на себя всю работу с беженцами.

Согласно заявлению минсоцобеспечения, беженцы из Украины получат бесплатное медицинское страхование, финансовую помощь и, в случае необходимости, временное жилье. Отдельно будет оказываться помощь пожилым людям и детям. В частности, пожилые люди, которым нужен уход, смогут получить временные места в домах престарелых, а дети будут определены в ясли и детские сады.

Для оказания помощи беженцам будет открыта горячая линия минсоцобеспечения. Также информация о правах и льготах будет предоставляться людям в аэропорту.

Пресс-служба минсоцобеспечения на запрос редакции NEWSru.co.il уточнила, что бюрократический процесс обеспечения медицинской страховой украинцев, которые находятся здесь по приглашению в качестве туристов, а фактически являются беженцами, еще не завершен. Сообщается, что министерство намерено заключить договора с частными страховыми компаниями. Мы также попросили уточнить, что имеется в виду под временным жильем, поскольку, напомним, приглашающая сторона обязуется предоставлять своим гостям жилье и содержать их. В министерстве уточняют, что государство хочет быть готово к тому, что, несмотря на взятые гражданами Израиля обязательства в отношении своих приглашенных, эти обязательства по тем или иным причинам могут быть невыполнимы. В этом случае этим людям нужно будет предоставить жилье. Министерство уже договорилось с рядом гостиниц, где это может быть осуществлено.

На прошлой неделе депутат Кнессета Юлия Малиновская (НДИ) обратилась к министрам социального обеспечения и здравоохранения с письмом, в котором требует обеспечить пожилых беженцев из Украины государственным медицинским страхованием. Депутат также попросила соответствующие министерства обеспечить беженцев из Украины необходимой гуманитарной помощью, а не полагаться на работу волонтерских организаций.

Малиновская, которая является также главой Комиссии Кнессета по национальным инфраструктурным проектам и религиозным услугам, 15 марта на заседании комиссии вернулась к вопросу медицинского страхования для беженцев из Украины. В ходе заседания комиссии прозвучало, что бюджетный отдел министерства финансов готов выделить на это средства. Министр финансов Авигдор Либерман это подтвердил, но уточнил, что отвечать за это будет министерство социального обеспечения.

Чтобы пригласить в Израиль родственников из Украины, следует заполнить два бланка.

Один бланк на сайте израильского МИДа должен заполнить гражданин Украины, который хочет въехать в Израиль.

Второй бланк (на сайте Управления регистрации населения) должен заполнить гражданин Израиля, желающий пригласить родственников, которые являются гражданами Украины. Этот бланк должен быть прикреплен к прошению, поданному на сайте МИДа.

Граждане Украины будут допускаться на посадку на рейсы в Израиль только после предъявлении разрешения, полученного от израильского МИДа.

Управление регистрации населения обещает, что на обработку заявок будет уходить не больше суток.

В категорию родственников, которых можно пригласить, входят не только "ближайшие родственники" - то есть, не только родители, дети и родные братья и сестры. В эту категорию также входят супруги израильтян, не завершившие или даже не начавшие процесс получения статуса в Израиле.

В эту категорию не входят иностранные граждане, которые в прошлом нарушали израильское визовое законодательство, а также родственники проживающих в Израиле иностранных рабочих и родственники проживающих в Израиле людей, имеющих только вид на жительство, а не гражданство.