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    В Израиле

    Официальный отчет об операции в Дженине: ликвидированы террористы, среди израильтян потерь нет

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    Официальный отчет об операции в Дженине: ликвидированы террористы, среди израильтян потерь нет
    Atia Mohammed/Flash90     В Дженине. 16 марта 2023 года
    Nasser Ishtayeh/Flash90     В Дженине. 16 марта 2023 года
    Nasser Ishtayeh/Flash90

    Пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции (МАГАВ) и общей службы безопасности (ШАБАК) опубликовали совместное официальное заявление в связи с операцией, проведенной 16 марта в Дженине.

    В официальном сообщении сказано, что в ходе операции были "нейтрализованы" двое боевиков террористической организации "Исламский джихад", подозреваемых в террористической деятельности. Подчеркивается, в момент "нейтрализации" оба боевика были вооружены.

    В этом документе названо имя только одного убитого боевика – Нидаля Амина Хазэма, который разыскивался за террористическую деятельность, включая обстрелы военных и производство взрывчатых веществ. "Еще один подозреваемый был нейтрализован после того, как попытался напасть на бойцов с железной кувалдой", – говорится в этом сообщении.

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    Кроме того, отмечается, что в ходе операции израильские бойцы вступили в перестрелку с вооруженными боевиками. Также местные жители совершали нападения, используя камни.

    Официально объявлено: "Все (израильские) силы покинули Дженин, потерь нет".

    Ранее палестинские источники сообщили, что в ходе операции в Дженине подразделениями израильского спецназа были ликвидированы "высокопоставленные лидеры сопротивления".

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    Телеграм-канал Abu Ali Express передает, что был убит Нидаль Хазэм, родственник Раэда Хазэма, совершившего теракт в Тель-Авиве в апреле 2022 года. Сообщается также о еще не менее троих убитых и троих раненых.

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    В соцсетях публикуются видеозаписи, на которых показано, как в Дженин въезжала армейская техника, в том числе бульдозеры.

    Однако, судя по другим публикациям, первоначально в Дженине действовало подразделение "псевдоарабов" пограничной полиции (ЯМАС), которое использовало обычные гражданские автомобили. Именно это подразделение ликвидировало лидеров боевиков. При попытке покинуть Дженин возникли проблемы из-за "пробок", местные жители преследовали автомобили, в которых находились израильские спецназовцы. Видимо, ЦАХАЛ только обеспечивал безопасность подразделения "псевдоарабов".

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    Министерство здравоохранения Палестинской автономии называет имена четверых убитых в ходе спецоперации ЦАХАЛа в Дженине: Нидаль Хазэм, Юсуф Шраим, Амр Абадин, Луай Заир.

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    Судя по имеющейся информации, Нидаль Хазэм был одним из лидеров боевиков "Исламского джихада" в Дженине, а Юсуф Шраим – одним из лидеров боевиков ХАМАСа в Дженине. В социальных сетях публикуются снимки, на которых они вместе позируют с оружием в руках.

    Руководство террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" выступило с заявлениями, в которых звучит угроза мести Израилю за операцию в Дженине.

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    Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил: "Цель бойни, устроенной Израилем в Дженине, – вызвать взрыв. Агрессивные действия Израиля свидетельствуют о том, что он не намерен предотвращать эскалацию накануне Рамадана, вопреки международным усилиям".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Марта 2023
    Израильский спецназ ликвидировал в Дженине лидеров боевиков
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