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    В Израиле

    Лидер оппозиции Яир Лапид: "Мы принимаем план президента"

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    Лидер оппозиции Яир Лапид:
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид вечером 16 марта выступил с заявлением на пресс-конференции, в которой также участвовали другие лидеры оппозиционных партий – Бени Ганц ("Махане Мамлахти"), Авигдор Либерман (НДИ), Мейрав Михаэли ("Авода") и Мансур Аббас (РААМ).

    Комментируя "всенародный компромисс" по юридической реформе, предложенный президентом Ицхаком Герцогом, Лапид заявил: "План, который представил вчера президент, не идеален, это не то, что мы хотели, но это справедливый компромисс, позволяющий жить вместе. Альтернативой является фатальный ущерб экономике, ущерб национальной безопасности и разъяренная, растерянная и раздираемая нация. Вчера правительству потребовалось 17 минут, чтобы объявить об отклонении плана. Они даже не удосужились его изучить. Они сказали президенту, что он тоже может идти к черту, как и все, кто хочет, чтобы Израиль оставался демократической страной. Маски сняли прошлой ночью. В момент истины стало ясно, что правительство не заинтересовано в переговорах. Нетаниягу слаб и потерял контроль над своим правительством. Левин и Ротман – настоящие правители, и они не хотят ни компромисса, ни демократии. Миллионы израильских граждан сегодня испытывают тревогу и ярость. Правительство отворачивается от них, оскорбляя их самые священные ценности. Безопасность и экономика игнорируются. Все, что интересует коалицию, это законопроект, который раздирает нас изнутри. Мы принимаем план президента, потому что в гражданской войне будут только проигравшие. Потому что, в отличие от правительства, мы несем национальную ответственность. Потому что то, что находится по ту сторону, к чему ведут Левин и Ротман, – это конец идеи еврейского и демократического государства".

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    В свою очередь, Авигдор Либерман заявил: "Если мы не отделим религию от государства, у нас не будет государства. Сегодня очевидно, что главным двигателем всего этого безумного законотворчества, самым жестким, наиболее непримиримым элементом, не готовым ни к какому компромиссу, являются партии ШАС и "Яадут а-Тора". Их брутальное и бесцеремонное поведение в кнессете наносит ущерб государству Израиль, Армии обороны Израиля и иудаизму. Поэтому мой вывод однозначен: если мы не отделим религию от государства, у нас не будет государства. Невозможно говорить о равенстве в несении общественной нагрузки, экономическом равенстве, гендерном равенстве и равенстве меньшинств, когда дельцы из ШАС и "Яадут а-Тора" держат за горло и коалицию, и государство... Настойчивость "Яадут а-Тора" в отношении преодоления вето БАГАЦа служит лишь одной цели: закрепить законодательно уклонение ультраортодоксальной молодежи от обязанности служить в ЦАХАЛе или на альтернативной службе и от необходимости работать. ШАС борется за "закон Дери", никто из них не борется за государство Израиль. Абсурдная ситуация, когда наши дети и внуки служат в ЦАХАЛе, ходят на резервистские сборы, работают и платят налоги и на практике и защищают, и финансируют тех, кто сидит в иешиве, просто неприемлема".

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    Бени Ганц сказал: "Предложения президента не идеальны, но реалистичны – альтернатива сложна и разрушительна. Поэтому я призываю Нетаниягу проявить лидерство, посмотреть на реальность и остановиться".

    Мерав Михаэли заявила: "Коалиция предупреждает нас о возможной гражданской войне, но они не предупреждают сами себя. Они грабительски издают законы и изо всех сил стараются подчинить себе граждан".

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    Мансур Аббас отметил: "План (президента) – это возможность для договоренностей... Арабское общество состоит из меньшинств. Мы стремимся быть частью широкого консенсуса, который станет основой для общего будущего – евреев и арабов... Нам необходимо укрепить закон и судебную систему, чтобы мы могли бороться с насилием в арабском секторе, а не создавать преступную систему".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Марта 2023
    "Всенародный компромисс Ицхака Герцога": основные принципы и положения
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