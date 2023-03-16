Протесты продолжаются: нападения на участников демонстраций, задержания, перекрытие Аялона

В ходе протестных акций в Гиватаиме и Тель-Авиве на участников демонстраций было совершено несколько нападений.

В Тель-Авиве против демонстрантов был применен баллончик со слезоточивым газом.

В Гиватаиме об голову одного из демонстрантов разбили бутылку, после чего в группу демонстрантов въехала машина.

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На перекрестке Бейт-Иегошуа легковой автомобиль также въехал в группу демонстрантов, стоявших на островке безопасности. Водитель, нарушил правила дорожного движения, объехав автомобили в левом ряду и явно преднамеренно совершил наезд на участников акции протеста. В результате инцидента никто не пострадал.

Из Тель-Авива сообщают о перекрытии демонстрантами дорог в центре города, в районе площади Габима и съездов на шоссе Аялон.

Шоссе Аялон, на которое пытались прорваться участники протестов, перекрывалось полицией, но в настоящий момент движение по шоссе восстановлено.

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Полиция задержала не менее трех человек в Тель-Авиве, двух на развязке Кфар а-Ярок и двух в Хайфе. Ранее были задержаны участники акции протеста, нарисовавшие красную линию у здания Верховного суда в Иерусалиме.