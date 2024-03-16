Пресс-служба ЦАХАЛа о предотвращенном теракте в Хевроне. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видеосвидетельства предотвращения теракта в Хевроне. Ранее сообщалось, что в субботу, 16 марта, около 14:00, вооруженный террорист, находясь на мусульманском кладбище, открыл стрельбу в направлении "еврейского ишува" Хеврона.

Пострадавших не было.

Террорист был уничтожен. Им оказался Махмуд Нофаль, имам хевронской мечети "Аль-Касам" и член ХАМАСа.

Силы ЦАХАла прибыли в район, примыкающий к дому, где проживал террорист, чтобы допросить подозреваемых.