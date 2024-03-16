Пресс-служба ЦАХАЛа о предотвращенном теракте в Хевроне. Видео
время публикации: 16 марта 2024 г., 18:22 | последнее обновление: 16 марта 2024 г., 19:02
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видеосвидетельства предотвращения теракта в Хевроне. Ранее сообщалось, что в субботу, 16 марта, около 14:00, вооруженный террорист, находясь на мусульманском кладбище, открыл стрельбу в направлении "еврейского ишува" Хеврона.
Пострадавших не было.
Террорист был уничтожен. Им оказался Махмуд Нофаль, имам хевронской мечети "Аль-Касам" и член ХАМАСа.
Силы ЦАХАла прибыли в район, примыкающий к дому, где проживал террорист, чтобы допросить подозреваемых.