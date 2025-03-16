Возле Ган-Явне завершились поиски трех детей, игравших возле канавы с водой
время публикации: 16 марта 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 19:02
В районе между Ган-Явне и Ган а-Даром ведутся поиски трех детей, игравших возле канавы с водой.
В поисковой операции участвуют пожарные со станций в Ашдоде и Ган-Явне и специальные подразделения спасателей "Лахава" и ХИЛАМ.
В сообщении пресс-службы пожарной службы высказывается опасение, что дети могли зайти в воду.
Спустя короткое время пожарная служба сообщила, что дети найдены, они переданы их родителям.