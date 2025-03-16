Возле Ган-Явне завершились поиски трех детей, игравших возле канавы с водой

В районе между Ган-Явне и Ган а-Даром ведутся поиски трех детей, игравших возле канавы с водой.

В поисковой операции участвуют пожарные со станций в Ашдоде и Ган-Явне и специальные подразделения спасателей "Лахава" и ХИЛАМ.

В сообщении пресс-службы пожарной службы высказывается опасение, что дети могли зайти в воду.

Спустя короткое время пожарная служба сообщила, что дети найдены, они переданы их родителям.