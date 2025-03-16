x
16 марта 2025
|
последняя новость: 19:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 марта 2025
|
16 марта 2025
|
последняя новость: 19:24
16 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бывший глава ШАБАКа Надав Аргаман вызван на допрос по делу об угрозах Нетаниягу

время публикации: 16 марта 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 18:44
Бывший глава ШАБАКа Надав Аргаман вызван на допрос по делу об угрозах Нетаниягу
Moshe Shai/FLASH90

Глава следственного отдела полиции принял решение вызвать на допрос бывшего главу ШАБАКа (Общей службы безопасности) Надава Аргамана после того, как в интервью телеканалу "Кешет" Аргаман заявил, что в его распоряжении есть компрометирующая главу правительства Биньямина Нетаниягу информация, которую он не публиковал. "Если премьер-министр будет действовать вопреки закону, я расскажу все, что знаю", – заявил Аргаман.

Нетаниягу заявляет, что Аргаман "пересек все красные линии", "угрожал и шантажировал, используя методы и формы, характерные для преступных организаций". Глава правительства подал официальное заявление в полицию в связи с угрозами и шантажом.

Отмечается, что в настоящий момент Надав Аргаман является частным лицом и не занимает какой-либо высокий государственный пост, таким образом, полиции не нужно получать разрешение юридической советницы правительства для расследования против него.

Тем временем, звучит резкая критика в его адрес в том числе со стороны нынешних и бывших сотрудников ШАБАКа.

Действующий глава службы Ронен Бар заявил: "Государственная структура и тот, кто ее возглавляет, не должны использовать силу организации не по назначению. Мы так никогда не действовали и действовать не должны", – сказал Бар. "Это касается и слов, и действий", – добавил Бар и отметил, что категорически отмежевывается от такого стиля.

Миха Коби, в прошлом высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности (ШАБАК) заявил в интервью "КАН РЭКА", что высказывание Надава Аргамана – это уголовное преступление. "Никогда, ни один глава ШАБАКа не высказывался подобным образом. Это шантаж с угрозами", – сказал Миха Коби. Он добавил, что Аргаман присоединился к "мессианской секте капланистов" и ставит под удар такую организацию как ШАБАК. "Аргаман должен извиниться или убедительно объяснить, на чем основаны его слова", – добавил Коби.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2025

Против военного секретаря премьера Романа Гофмана возбуждено уголовное расследование
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2025

Скандал вокруг Надава Аргамана: полиция продолжает расследование
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 марта 2025

Нетаниягу подал жалобу в полицию на экс-главу ШАБАКа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 марта 2025

Экс-глава ШАБАКа угрожает "рассказать все" про Нетаниягу. Глава правительства назвал это шантажом