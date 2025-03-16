Бывший глава ШАБАКа Надав Аргаман вызван на допрос по делу об угрозах Нетаниягу
Глава следственного отдела полиции принял решение вызвать на допрос бывшего главу ШАБАКа (Общей службы безопасности) Надава Аргамана после того, как в интервью телеканалу "Кешет" Аргаман заявил, что в его распоряжении есть компрометирующая главу правительства Биньямина Нетаниягу информация, которую он не публиковал. "Если премьер-министр будет действовать вопреки закону, я расскажу все, что знаю", – заявил Аргаман.
Нетаниягу заявляет, что Аргаман "пересек все красные линии", "угрожал и шантажировал, используя методы и формы, характерные для преступных организаций". Глава правительства подал официальное заявление в полицию в связи с угрозами и шантажом.
Отмечается, что в настоящий момент Надав Аргаман является частным лицом и не занимает какой-либо высокий государственный пост, таким образом, полиции не нужно получать разрешение юридической советницы правительства для расследования против него.
Тем временем, звучит резкая критика в его адрес в том числе со стороны нынешних и бывших сотрудников ШАБАКа.
Действующий глава службы Ронен Бар заявил: "Государственная структура и тот, кто ее возглавляет, не должны использовать силу организации не по назначению. Мы так никогда не действовали и действовать не должны", – сказал Бар. "Это касается и слов, и действий", – добавил Бар и отметил, что категорически отмежевывается от такого стиля.
Миха Коби, в прошлом высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности (ШАБАК) заявил в интервью "КАН РЭКА", что высказывание Надава Аргамана – это уголовное преступление. "Никогда, ни один глава ШАБАКа не высказывался подобным образом. Это шантаж с угрозами", – сказал Миха Коби. Он добавил, что Аргаман присоединился к "мессианской секте капланистов" и ставит под удар такую организацию как ШАБАК. "Аргаман должен извиниться или убедительно объяснить, на чем основаны его слова", – добавил Коби.