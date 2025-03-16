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Израиль

Найден тайник в Нур аш-Шамсе: винтовки М16 и жилет UNRWA

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 марта 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 13:51
Найден тайник в Нур аш-Шамсе: винтовки М16 и жилет UNRWA
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает об обнаружении тайника с оружием и боеприпасами в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема.

В тайнике хранились автоматические винтовки М16 и магазины с патронами к ним.

Среди прочего, во время обыска в одной из сумок военные обнаружили желтый жилет работника UNRWA.

Судя по опознавательным знакам, оружие принадлежало боевикам террористической группировки "Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада").

Израиль
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