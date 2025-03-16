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Израиль

ДТП в Иерусалиме, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Иерусалим
время публикации: 16 марта 2025 г., 04:41 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 05:45
ДТП в Иерусалиме, один из пострадавших в тяжелом состоянии

В ночь на 16 марта в Иерусалиме на бульваре Менахем Бегин произошла авария, в результате которой пострадали двое юношей примерно 17 лет, ехавших на мотоцикле.

Бригады службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавших в больницу "Адаса Эйн-Керем". Один из пострадавших в тяжелом состоянии, второй травмирован легко.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Израиль
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В Иерусалиме тяжело травмирован 17-летний юноша