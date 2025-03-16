ДТП в Иерусалиме, один из пострадавших в тяжелом состоянии

В ночь на 16 марта в Иерусалиме на бульваре Менахем Бегин произошла авария, в результате которой пострадали двое юношей примерно 17 лет, ехавших на мотоцикле.

Бригады службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавших в больницу "Адаса Эйн-Керем". Один из пострадавших в тяжелом состоянии, второй травмирован легко.

Обстоятельства ДТП уточняются.