ДТП в Иерусалиме, один из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 16 марта 2025 г., 04:41 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 05:45
В ночь на 16 марта в Иерусалиме на бульваре Менахем Бегин произошла авария, в результате которой пострадали двое юношей примерно 17 лет, ехавших на мотоцикле.
Бригады службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавших в больницу "Адаса Эйн-Керем". Один из пострадавших в тяжелом состоянии, второй травмирован легко.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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