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Израиль

ЦАХАЛ: дом убийцы старшины "Дувдевана" будет разрушен

время публикации: 16 марта 2025 г., 14:59 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 14:59
Илай Давид Гарфинкель
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командование ЦАХАЛа уведомило семью террориста террориста Муджахида Мансура, который 22 марта 2024 года недалеко от поселка Долев в Биньямине застрелил 21-летнего старшину спецназа "Дувдеван" Илая Давида Гарфинкеля, что их дом будет разрушен.

Дом террориста находится в деревне Дир-Ибзи, к западу от Рамаллы.

Семья террориста имеет право на подачу апелляции.

Израиль
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