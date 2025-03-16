ЦАХАЛ: дом убийцы старшины "Дувдевана" будет разрушен

Командование ЦАХАЛа уведомило семью террориста террориста Муджахида Мансура, который 22 марта 2024 года недалеко от поселка Долев в Биньямине застрелил 21-летнего старшину спецназа "Дувдеван" Илая Давида Гарфинкеля, что их дом будет разрушен.

Дом террориста находится в деревне Дир-Ибзи, к западу от Рамаллы.

Семья террориста имеет право на подачу апелляции.