ЦАХАЛ: дом убийцы старшины "Дувдевана" будет разрушен
время публикации: 16 марта 2025 г., 14:59 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 14:59
Командование ЦАХАЛа уведомило семью террориста террориста Муджахида Мансура, который 22 марта 2024 года недалеко от поселка Долев в Биньямине застрелил 21-летнего старшину спецназа "Дувдеван" Илая Давида Гарфинкеля, что их дом будет разрушен.
Дом террориста находится в деревне Дир-Ибзи, к западу от Рамаллы.
Семья террориста имеет право на подачу апелляции.