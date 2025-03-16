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Израиль

Полиция изъяла в квартире в центре Рамат-Гана зеленую мартышку и наркотики

Полиция
Контрабанда
Рамат-Ган
Животные
время публикации: 16 марта 2025 г., 14:56 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 15:04
Полиция изъяла в квартире в центре Рамат-Гана зеленую мартышку и наркотики
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Сотрудники полиции провели в воскресенье утром запланированный обыск в квартире на ул. А-Гиборим в Рамат-Гане.

В ходе обыска у 28-летнего подозреваемого, проживающего в квартире, сотрудники полиции обнаружили 800 граммов марихуаны, предназначенной, по их подозрению, для продажи.

Также во время обыска была обнаружена зеленая мартышка, которая содержалась в тесной клетке в гостиной. На место происшествия вызвали инспектора Управления природы и парков, который забрал обезьяну в приют для осмотра, лечения и дальнейшего размещения.

Подозреваемый был задержан и передан для допроса в полицию.

В последние дни полицией были изъяты десять зеленых мартышек и четыре львенка, доставленные в Израиль контрабандой. Найти контрабандистов до сих пор не удалось.

Израиль
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