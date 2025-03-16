Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 16 марта, температура повысится и будет значительно выше среднесезонной. На побережье Средиземного моря в утренние часы туман. Малооблачно.

В Иерусалиме – 18-29 градусов, в Тель-Авиве – 17-24, в Хайфе – 24-27, в Эйлате – 23-36, в Беэр-Шеве – 17-33, в Мицпе-Рамоне – 19-30, на побережье Мертвого моря – 26-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-25, в Ариэле – 18-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-26, на Голанских высотах – 20-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 10-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 5 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В понедельник-вторник – тепло (в горных районах жарко), малооблачно. В среду температура понизится. В четверг ожидаются дожди.