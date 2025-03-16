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Израиль

Внимание, розыск: пропал 57-летний Авраам Коэн из центра страны

время публикации: 16 марта 2025 г., 19:08 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 19:08
Внимание, розыск: пропал 57-летний Авраам Коэн из центра страны
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 57-летнего Авраама Коэна. В сообщение отмечается, что мужчина проживает в центре страны, но точный его адрес неизвестен.

Приметы пропавшего: рост 1.80, темные глаза, короткие волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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